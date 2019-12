Novara-Siena 4-0, i super azzurri asfaltano l'imbattuto Siena

Il Novara Calcio nel suo ultimo impegno casalingo di questo 2019 sull'ottovolante ottiene un roboante 4-0 che annichilisce un Siena che si presentava al "Piola" imbattuto. Una gara perfetta, mai in discussione con una formazione azzurra che ha saputo aggredire, mostrare velocità e qualità per tre punti più che meritati. La classifica dice quarto posto, con una qualità di squadra raggiunta ad oggi che fa ben sperare nel ritorno.

Come arrivano le squadre Morale alto per entrambe le truppe. Gli ospiti arrivano da due successi consecutivi con avversarie di livello (Alessandria e Como) e in generale con tre successi nelle ultime 4. Lo score più che invidiabile dei bianconeri in trasferta è di 7 vittorie ed un pari in 8 uscite stagionali. Il Novara però dal canto suo sta tenendo un buon passo in casa, con 5 vittorie, tre pari ed un solo k.o. nel derby con la Pro Vercelli e più in generale sta mettendo insieme una stagione di buon livello e continuità.

Le formazioni Mister Banchieri preferisce Tartaglia a Bellich nel rimpiazzare gli assenti Pogliano e Bove, ancora titolari Peralta e Gonzalez. Nel Siena non c'è Cesarini, miglior marcatore dei toscani, 4-3-1-2 per Dal Canto con D'Auria a supporto di Guidone e Guberti.

Prime scaramucce Calcio d'inizio alle 15.15 come concordato con la Lega Serie C per "sensibilizzare il governo" riguardo alla sostenibilità della terza serie (si chiede la defiscalizzazione). La gara si apre con un tiro piuttosto insidioso di Guberti da fuori al 3', Marchegiani concede angolo. Al sesto bella azione di rimessa condotta da Peralta, palla sull'out di destra per Nardi che guadagna il fondo ma crossa debolmente. Al 12' ci prova D'Auria da fuori, tiro centrale e controllato senza problemi. Al 16' il Novara comincia ad aumentare il numero di giri e va vicino al gol con un diagonale preciso e rasoterra da fuori di Buzzegoli sul secondo palo deviato da Confente in angolo.

Fuochi d'artificio, Novara devastante Il Novara comincia il suo show al 20', con una combinazione da sudamericani veri fra Peralta e Gonzalez, il numero 30 riceve e conclude, palla deviata in angolo e fuori di poco con Confente battuto. Un minuto dopo (21') in vantaggio il Novara. Pressing alto a destra, Barbieri strappa il possesso e serve Nardi, che centralmente dà a Gonzalez bravo a vedere con la coda dell'occhio Bortolussi che si smarca in area. Pablo rifinisce di suola, Bortolussi disorienta l'avversario diretto e batte Confente con un rasoterra. Al 27' scambio Buzzegoli-Bortolussi, la conclusione della punta è alta di poco. Il Novara gioca bene, pressa alto e riparte a folate irresistibili. Alla mezz'ora altra palla rubata da Barbieri in area di rigore, scarico per Nardi che serve subito Bortolussi: la soluzione fra una selva di gambe del numero 18 è respinta di piede.

Occasione Siena, ma Bianchi punisce Il Siena prova a reagire, ma il Novara controlla la gara piuttosto agevolmente. A sorpresa però gli ospiti costruiscono dal nulla una grande palla gol al 35': palla dentro l'area, diagonalmente, sul secondo palo sbuca in solitudine Serrotti che conclude a botta sicura, grande l'intervento di Marchegiani che in uscita disperata riesce a ribattere la conclusione. Il Novara non subisce contraccolpi psicologici e continua a macinare gioco. Al 40' ci prova Gonzalez da fuori, si distende e para in due tempi Confente. Al 42' arriva il raddoppio piemontese con un'azione di rimessa che innesca Pablo Gonzalez a sinistra. L'argentino pesca Peralta dall'altro lato; finta, controfinta e tiro a rete che viene respinto da Confente che nulla può sul successivo tap-in di Bianchi. Si va al riposo con un meritato 2-0 per un grande Novara.

Tenue reazione, colpo di grazia La ripresa come prevedibile si apre con un cambio del Siena (fuori Arrigoni, dentro Gerli) e nello spartito tattico: il Novara si abbassa ed il Siena prova a prendere in mano la gara per cambiare il punteggio. I bianconeri però non vanno oltre qualche calcio d'angolo conquistato almeno fino al 13', quando D'Auria ha una buona palla gol all'interno dell'area ma il suo tiro viene respinto da Marchegiani. Un minuto dopo ci prova Buzzegoli a giro, tentativo sopra la traversa. Al 17' Sbraga sfiora il gol dell'ex in anticipo sull'avversario su angolo del neo entrato Piscitella. Proprio l'ala romana causa il tre a zero che chiude virtualmente la gara al 23' scappando a sinistra e rientrando con il suo solito movimento, il tiro a giro viene respinto da Confente e sulla ribattuta è pronto ancora Bortolussi, all'ottavo centro in campionato. Il gol è praticamente un de profundis alla gara, che si trascina stancamente verso la fine fra falli, sostituzioni e abbozzi di contropiede non sfruttati bene. Fino al 48', quando un assetato di gol Piscitella sull'ennesimo contropiede scambia con Bianchi, semina avversari in area e trasforma da pochi metri il gol della liberazione. 4-0, trionfo azzurro ed arrivederci al "Piola" nel 2020 con la miglior prestazione vista in tutto il 2019.

NOVARA - ROBUR SIENA 4 - 0

Reti: 21' e 23'st Bortolussi, 42' Bianchi, 48'st Piscitella.

Novara (4-4-2): Marchegiani; Barbieri, Sbraga, Tartaglia, Cagnano (37'st Visconti); Nardi, Buzzegoli, Bianchi, Peralta (16'st Piscitella); Gonzalez (33'st Schiavi), Bortolussi. A disp: Marricchi, Collodel, Capanni, Paroutis, Fonseca, Bellich, Pinzauti, Zacchi, Cassandro. All.: Banchieri.

Robur Siena (4-3-1-2): Confente; Oukhadda, D'Ambrosio, Baroni, Panizzi; Serrotti, Arrigoni (1'st Gerli), Vassallo (20'st Gladestony); D'Auria; Guidone, Guberti (20'st Campagnacci). A disp: Ferrari, Migliorelli, Ortolini, Romagnoli, Polidori, Andreoli, Buschiazzo, Setola, Argento. All.: Dal Canto.

Arbitro: sig. Bitonti di Bologna.

Note: spettatori 4179 ; ammoniti nessuno per il Novara; Baroni, D'Ambrosio, e Panizzi per il Siena. Angoli 7-6 per il Siena.