Serie D, Francavilla battuto di rigore Grumentum ko nel finale

Perdono entrambe le lucane di serie D girone H e la situazione comincia a farsi complicata per la vittoria del Nardò ad Agropoli. Il Francavilla viene punito di rigore da Cittadino su rigore che regala al Foggia il primato. Il Grumentum Val d'Agri, rimasto in inferiorità numerica a inizio secondo tempo per la somma di ammonizione di Agresta, cede a Fasano nel finale alle reti di Gonzalez e Diaz.