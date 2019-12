Lecce-Bologna: partita la prevendita. Le informazioni sui biglietti

E' ufficialmente partita la prevendita dei biglietti per la gara Lecce-Bologna, valida per la 17ma giornata del campionato di Serie A 2019/2020, in programma domenica 22 dicembre alle ore 15.00. Di seguito i dettagli:

Prezzi e modalità acquisto biglietti Tifosi U.S. Lecce

La vendita sarà attiva dalle ore 09:00 di lunedì 16 dicembre.

Settore Prezzi Prezzi Giorno Gara Intero € Under14 € UNILE € Intero € Under14 € Tribuna Centrale Inf 35 16 18 40 20 Tribuna Est 25 10 13 30 14 Curve Nord/Sud 19 8 10 25 10 Ospiti 19

UNDER 14: tariffa riservata a bambini/ragazzi di età inferiore a anni 14 al momento dell’acquisto.

UNILE: tariffa riservata agli studenti regolarmente iscritti a corsi Universitari italiani oltre che al solo personale amministrativo dell’Università del Salento. I biglietti possono essere acquistati esclusivamente presso i Botteghini dello Stadio (acquisto on-line non abilitato). Al momento dell'acquisto è obbligatorio esibire regolare libretto o ricevuta di pagamento d'iscrizione università unitamente al documento d’identità. Per l’accesso allo stadio sarà sufficiente presentarsi con il titolo d’ingresso e valido documento di riconoscimento.

Prezzi Giorno Gara: il giorno della gara la maggiorazione dei prezzi sarà applicata solo presso il punto vendita “Botteghini Stadio”.

Sarà possibile acquistare i biglietti nei punti vendita autorizzati, sul sito di Vivaticket e presso i Botteghini dello stadio che saranno aperti sabato 21 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e il giorno della gara a partire dalle ore 10:00.

Prezzi e modalità acquisto biglietti Tifosi OSPITI

I biglietti del Settore Ospiti (1.075 posti) potranno essere acquistati a partire dalle ore 09:00 di lunedì 16 dicembre al costo di € 19,00 INTERO ed 8,00 RIDOTTO UNDER 14 (riservato ai minori di 14 anni al momento dell’acquisto). Vendita libera aperta a tutti entro le ore 19:00 di sabato 21 dicembre. Sarà possibile acquistare i biglietti nei punti vendita autorizzati oppure online con modalità Stampa a casa.

L’U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.