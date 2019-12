Catania, la trattativa per la cessione a punto di svolta?

Il Calcio Catania è in vendita. Su questo ci sono pochi dubbi. Sfumata sul nascere la trattativa con l'imprenditore Raffaello Follieri (che non ha presentato le garanzie bancarie così come richiesto dalla società etnea) sembra che procedano spediti le interlocuzioni con un gruppo di imprenditori italo-americani.

La trattativa, nata grazie all'interessamento di un alto dirigente del club etneo, si sta realizzando a Roma e nella Capitale ci sarebbero già stati dei colloqui tra le parti. All'interno della cordata di imprenditori ci sarebbero anche esponenti del tessuto economico siciliano decisi a rilanciare la società etnea.

La trattativa per la cessione del Calcio Catania si intreccia con quella di Meridi: è in corso, infatti, la Camera di Consiglio per decidere sull'amministrazione controllata. Quello che è certo è che potrebbe essere il Catania, tramite la sua vendita, a salvare Meridi e non il contrario.

