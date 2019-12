Juve, Szczesny KO salterà l'Udinese

Brutte notizie in casa Juventus: Szczesny salterà per infortunio la gara di campionato contro l'Udinese a causa di un risentimento al muscolo pettorale destro.

Il club bianconero ha comunicato che "Le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno". Il portiere bianconero potrebbe inoltre saltare la sfida di Supercoppa Italiana contro la Lazio (22 dicembre, ore 17.45 italiane a Riad).

La Juventus occupa attualmente il 2 posto in Serie A a quota 39 punti, come l'Inter, che però ha segnato 4 gol in più (29 i bianconeri, 32 i nerazzurri).