Champions League ed Europa League: I sorteggi, così le italiane

Si sono tenuti in data odierna i sorteggi per gli ottavi di Finale della UEFA Champions League 2019/20 e per i sedicesimi di Finale della UEFA Europa League 2019/20.

Il Napoli dovrà vederla con il Barcellona (andata al San Paolo), la Juventus affronterà in trasferta il Lione, mentre l'Atalanta di Gasperini ospiterà a San Siro il Valencia.

In Europa League, l'Inter affronterà in trasferta il Ludogorets, la Roma ospiterà il Gent.

Di seguito, i sorteggi completi:

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE - OTTAVI:

Borussia Dortmund (GER) - PSG (FRA)

Real Madrid (SPA) - Manchester City (ING)

Atalanta (ITA) - Valencia (SPA)

Atletico Madrid (SPA) - Liverpool (ING)

Chelsea (ING) - Bayern (GER)

Lione (FRA) - Juventus (ITA)

Tottenham (ING) - Lipsia (GER)

Napoli (ITA) - Barcelona (SPA)

SORTEGGI EUROPA LEAGUE - SEDICESIMI: