Alessandria-Pro Vercelli 2-1, due pali fermano la Pro

Una Pro Vercelli sfortunata perde il derby piemontese contro l’Alessandria e continua la flessione in questa ultima parte di girone d’andata dove ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro partite; l’Alessandria torna al successo dopo tre stop e sale a quota 28 in classifica.

La cronaca Alessandria subito pericolosa con Arrighini che per due volte si rende pericoloso, al 10’ corner di Chiarello per Dossena il cui colpo di testa termina alto, al 17’ punizione di Casarini, blocca Saro che non può nulla al 21’ su Arrighini che servito da Cosenza batte l’estremo vercellese per l’uno a zero dei padroni di casa.

La risposta della Pro non si fa attendere, al 25’ cross di Franchino per Comi che centra in pieno il palo, il finale di tempo termina con il forcing della Pro che non riesce a trovare la via del pareggio.

La ripresa parte con il raddoppio alessandrino, cross di Sciacca che beffa Saro senza che nessuno tocchi la sfera, Arrighini al 54’ ha sui piedi la palla del tre a zero ma Saro para, al 56’ accorcia le distanze la Pro Vercelli con un rigore di Rosso assegnato per fallo di Cosenza su Graziano; le bianche casacche credono nella rimonta, Sciacca al 62’ salva su Mal, un minuto più tardi secondo palo della partita per Comi su cui Valentini compie un grande intervento ma viene aiutato dal legno.

Al 72’Alessandria vicino al tris con il solito Arrighini che sfiora il palo, la Pro ci prova nel finale ma il risultato non cambia e l’Alessandria può festeggiare il ritorno alla vittoria.