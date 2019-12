Vado-Borgosesia 2-2, terzo pareggio settimanale per il Borgo

Il Borgosesia conclude il ciclo di tre partite in una settimana al contrario di come lo aveva iniziato ovvero rimontando due reti di svantaggio a Vado e conquistando un punto prezioso soprattutto perché tiene i liguri a sei punti di distanza. Il Borgosesia chiuderà l’andata domenica prossima al “Comunale” contro il fanalino di coda Lavagnese con la ghiotta occasione di “girare” a 23, una media salvezza abbondante.

La cronaca Vado in vantaggio dopo meno di due minuti di gioco con Terzoni che risolve una mischia in area, al 10’ il raddoppio di Bruschi su punizione condanna i granata a un doppio svantaggio immediato. Il finale di tempo rimette in pista il Borgosesia, al 40’ Ravasi di testa accorcia le distanze, al 45’ prima del duplice fischio Beretta fallisce una ghiotta opportunità per il 2 a 2. Al 23’ della ripresa il 2 a 2 del Borgosesia con un gol fantastico in rovesciata di Bigotto su cross di Costa, nel finale di match tante potenziali occasioni da una parte e dall’altra ma il risultato finale non cambia più.