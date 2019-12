Gilardino: “Ottima reazione dopo il doppio svantaggio, peccato"

Il tecnico della Pro Vercelli Alberto Gilardino commenta la sconfitta 2 a 1 contro l’Alessandria: “Spiace aver preso gol ad inizio secondo tempo, recuperare due reti di svantaggio non è semplice. Ottima reazione, abbiamo accorciato le distanze, colpito due pali e avuto parecchie altre situazioni pericolose a nostro favore. Spiace perdere ma dobbiamo subito pensare al match contro la Pianese che sarà uno scontro salvezza fondamentale.

In questo girone d’andata abbiamo dato tutto, è normale che avremmo voluto qualche punto in più in classifica. Adesso pensiamo a fare bene questa settimana, poi nella pausa cercheremo di migliorare alcune situazioni di gioco. Graziano ci dà centimetri e forza in mezzo al campo, è un recupero importante”.