Juve Stabia, Mallamo: ''Con il Venezia vogliamo un tifo bollente''

Uno dei protagonisti del match del 'Bentegodi' in casa Juve Stabia, Alessandro Mallamo, è intervenuto nel corso della consueta conferenza stampa settimanale del club termale

La vittoria della Juve Stabia a Verona contro il Chievo, in rimonta, porta anche la firma indelebile di Alessandro Mallamo.

Il giovane centrocampista centrale classe 1999, scuola Atalanta, è entrato nella ripresa spaccando la partita in due grazie alla sua freschezza ed alla sua duttilità. Proprio Mallamo è intervenuto in conferenza stampa quest'oggi al 'Menti' per parlare della vittoria di Verona e della prossima importante sfida che attende le vespe in casa contro il Venezia:

''Col Chievo è stata una vittoria fantastica perchè ha dimostrato che, volendo, possiamo ottenere grandi risultati. Nello spogliatoio fra il primo e il secondo tempo ci siamo guardati negli occhi ed è li che è scattata la scintilla; abbiamo capito che bisognava rientrare in campo con uno spirito diverso e con un'altra mentalità e credo che si sia visto. Siamo stati anche un po' fortunati ma penso che la fortuna non sia completamente frutto del caso. Abbiamo meritato di vincere e ora dobbiamo concentrarci sulla sfida di sabato in modo tale da dare continuità alla vittoria di Verona.

Avevo molta voglia e sono entrato nella ripresa con la giusta determinazione, penso di aver contribuito alla vittoria e ne sono molto contento. Questo campionato sta dimostrando che la mentalità e l'approccio sono aspetti fondamentali, a dimostrazione del fatto che spesso noi facciamo grandi prestazioni quando arriviamo con l'acqua alla gola, quando siamo in situazioni disperate mentre invece quando otteniamo una striscia positiva di risultati, abbassiamo la concentrazione. E' importante trovare continuità e riuscire a bissare già sabato contro il Venezia la vittoria di Verona.

Il mister mi ha utilizzato nel ruolo di mezz'ala o sulla trequarti, sicuramente molto dipende dal tipo di partita che facciamo. Il ruolo in cui mi sono disimpegnato a Verona credo sia il ruolo in cui posso esprimermi con maggiori risultati ma comunque sono a completa disposizione del mister, giocando dove è necessario. Sabato deve essere come una finale; vincere aiuta a vincere e battendo il Venezia sabato ci permetterebbe di affrontare poi le ultime due gare dell'anno in maniera diversa, soprattutto lo scontro diretto con il Cosenza. Sono nato e cresciuto calcisticamente nell'Atalanta, tifo per loro per una questione affettiva ed è logico esser felice per la loro qualificazione agli ottavi di Champions League ma ora penso soltanto alla Juve Stabia. Il mio presente si chiama Juve Stabia. La Curva Sud è il nostro dodicesimo uomo in campo, sabato mi aspetto un tifo incessante dai nostri tifosi''.