Serie D, vincono le prime tre

Ad una giornata dal termine del girone d’andata del girone A di Serie D non cambia la situazione in vetta alla classifica, la Sanremese nonostante un calcio di rigore sbagliato vince senza troppi patemi a Verbania per tre a zero e mantiene un punto di vantaggio sul Prato che regola per due a zero il Chieri tra le mura amiche nel big match di giornata.

Quarta vittoria di fila per la Lucchese che con un gol di Cruciani espugna Bra, non tiene il passo il Fossano che perde in casa contro il Savona interrompendo a cinque la striscia di risultati utili consecutivi.

Ben quattro i pareggi di giornata tutti infarciti di gol, pirotecnico 3 a 3 tra Caronnese e Casale che rimangono appaiate a quota 25 in classifica, rimonta due reti il Borgosesia (al quarto segno x di fila) sul campo del Vado con l’ennesimo gol di Ravasi e il primo bellissimo timbro di Bigotto in rovesciata; finiscono due a due anche Fezzanese-Ghivizzano e Seravezza-Ligorna, nell’ultimo incontro di giornata il Real Forte Querceta espugna il campo della Lavagnese inguaiando i liguri sempre più ultimi con soli undici punti.

Risultati e classifica di giornata