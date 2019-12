Novara, col quarto posto volano le quotazioni di mercato

Che il Novara Calcio stia disputando una buona stagione è sotto l'occhio di tutti, anche quello attento degli operatori di mercato e dei siti ad esso dedicati. Proprio ieri Transfermarkt, il sito secondo noi largamente più affidabile nell'attribuire un valore ipotetico e di mercato ai cartellino dei calciatori, ha proposto il proprio aggiornamento relativo al campionato di Serie C.

In salita Nel Novara sono molti i calciatori che, giovani e performanti, hanno visto un incremento nel prezzo del cartellino. Incremento che si attesta a +50.000 euro per Gabriele Marchegiani (da 250k a 300k), Andrea Sbraga (torna ai suoi massimi, 275k), Andrea Cagnano (175k), Riccardo Collodel (200k), Tommaso Cassandro (150k), Giammario Piscitella (200k). Da sottolineare "l'esordio" fra i quotati per Tommaso Barbieri (75k ipotetici, anche se sappiamo che squadre di categoria superiore lo stanno trattando a ben altre cifre, com'è facile immaginare), per Marco Zunno, Daniil Paroutis e Simone Caricati. Per i tre giovani calciatori un entry level di 25.000 euro. Discutibile il risicato +25k di rialzo per Mattia Bortolussi, autore di 8 gol e di molte ottime prestazioni. Il suo valore di 250.000 euro poteva tranquillamente essere più alto. Rialzo di 25k anche per Bellich (125k), Pogliano (75k), Nardi (125k, paga il mancato impiego nella prima parte di stagione), Capanni (125k), Peralta (225 k). Per parecchi dei ragazzi si tratta del valore più alto raggiunto in carriera.

Quotazioni stabili Rimangono invariate per differenti motivi le quotazioni di Fonseca (75k), Buzzegoli (100k), Petricci (25k), Schiavi (250k). Il primo dopo un avvio da titolare in cui non ha brillato, ha perso posizioni nella scala di preferenze di mister Banchieri. Schiavi è ben quotato ma, seppur impiegato spesso, raramente è stato una prima scelta. Buzzegoli sta rendendo bene, ma l'età gioca su un impossibile rialzo del valore di cartellino. Petricci, quotato poco, non è stato valutabile a causa del grave infortunio.

In discesa Stesso discorso si poteva applicare per Bove, ma la quotazione maggiore del suo cartellino ha fatto optare per un taglio di 25k a 150.000 euro di valore per il promettente difensore azzurro. Nessuna pietà nemmeno per Benedettini, tagliato di 25k a 100.000 euro e per il mai impiegato Marricchi (25k). Angelo Tartaglia ha visto il campo dall'inizio solo col Siena, il suo valore ora è di 175k. Taglio di 25.000 euro anche per Pablo Gonzalez che paga lunghi mesi di apatia prima dell'attuale risveglio e per il non convincente Pinzauti. I tagli più grossi, da 50k, sono per Visconti che non ha praticamente mai giocato (100k) e l'inspiegabile decisione riguardante Bianchi, uno dei migliori in questo girone d'andata tinto d'azzurro, che scende a quota 300.000 euro. Non si tratta di un giocatore giovanissimo, ma più volte in altre squadre e in altri campionati abbiamo visto quotazioni in rialzo per giocatori in ottimi momenti anche più maturi di Tommaso.