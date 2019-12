Juventus, Sarri: "Tridente sostenibile a patto di stare alti"

Alla vigilia dell'anticipo della 17° giornata di Serie A tra Sampdoria e Juventus, è intervenuto in conferenza stampa Maurizio Sarri, allenatore dei bianconeri.

Ciò che ci interessa in questa sede è l'aspetto tattico con il quale Sarri scenderà in campo nelle prossime partite: "Il tridente è sostenibile, a patto di riuscire a sostenere il modulo per 90 minuti, restando sempre alti e pronti a recuperare immediatamente il pallone. Quando Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala sono in campo insieme, è fondamentale difendere alti".

"Per giocare con questo approccio così offensivo ci vuole predisposizione mentale al recupero immediato del pallone. Se la squadra dovesse abbassarsi troppo, andremmo sicuramente incontro a vari problemi", afferma sicuro il tecnico.

La Juventus è in testa alla Classifica di Serie A a pari punti con l'Inter (39). La Lazio occupa la terza posizione staccata di soli 3 punti. L'ultimo posto utile per la Champions è occupato attualmente dalla Roma, 4° a 32 punti. Cagliari (29) e Atalanta (28) occupano le due caselle che assicurano l'accesso all'Europa League della prossima stagione.

Sampdoria-Juventus si giocherà il 18 dicembre alle ore 18.55. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Calcio e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.