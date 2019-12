UFFICIALE - Niente Foggia, Buonaventura firma con la Sangiustese

Nonostante la chiacchierata con Ninni Corda e l'espressa intenzione di voler giocare indossare la maglia rossonera, il matrimonio tra il Foggia e Alex Buonaventura non si farà.

L'attaccante classe 1986 infatti ha poco fa firmato con la Sangiustese, squadra che milita nel girone F di Serie D. A comunicarlo la stessa società con un comunicato ufficiale:

"La Sangiustese comunica di aver trovato nel pomeriggio l’accordo con l’attaccante Alex Buonaventura, classe 1986, vera e propria certezza per la categoria e per ogni reparto avanzato con ben 108 centri in 326 incontri disputati".

