Marcheggiani si svincola dal Rieti. Foggia in pressing sull'attaccante

Che sia un nome sul taccuino dei dirigenti rossoneri, questa è cosa ormai risaputa. Il tecnico Ninni Corda infatti non ha mai negato l'interesse per lui, anzi. Ora che Francesco Marcheggiani ha ottenuto lo svincolo d'ufficio dal Collegio Arbitrale dovuto al ritardo dei pagamenti degli stipendi da parte del Rieti, la trattativa potrebbe prendere piede.

Potrebbe, perché nonostante il forte interesse di una squadra come il Foggia, per il bomber classe 1991 sembra esserci la fila, soprattutto in Serie C. Il tecnico rossonero è alla ricerca di un attaccante di assoluta affidabilità e il profilo dell'ex attaccante del Rieti è perfetto per le caratteristiche del suo Foggia.

147 reti in 300 presenze per lui tra Eccellenza, Serie D e Serie C in carriera, quasi interamente siglate con la maglia del Rieti, indossata per otto stagioni. Lo scorso anno, in forza al Cassino, ha totalizzato ben 24 marcature in 38 presenze nel girone G meritandosi il salto di categoria nuovamente al Rieti dove non ha affatto sfigurato, siglando 8 reti in 17 presenze.

C'è però da superare la folta concorrenza. Di tempo ce n'è anche perché dopo la gara casalinga contro il Gladiator in programma domenica prossima, il Foggia tornerà in campo il 5 gennaio contro il Fasano. Corda non molla affatto la presa e proverà in tutti i modi a convincere l'attaccante, è lui uno dei sogni per l'attacco rossonero.

Entra nel nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato: https://chat.whatsapp.com/IRu6Y35DTMY7GdV9rTCdDm