Campobasso-Vastogirardi sarà "Giornata Rossoblù"

La S.S. Città di Campobasso comunica che, in occasione della gara di campionato Campobasso-Vastogirardi in programma domenica 22 dicembre 2019 con inizio alle ore 14,30 ha indetto la "GIORNATA ROSSOBLU". Pertanto, non saranno validi come titolo d’ingresso gli abbonamenti di ogni ordine di posto sottoscritti per la corrente stagione agonistica.

I prezzi fissati per tale gara saranno gli stessi praticati durante gli incontri casalinghi di campionato:

Tribuna Centrale - € 25,00

Tribuna Laterale - € 15,00

Ridotto over 65 € 15,00

Ridotto (donne; bambini da 15 a 18 anni) € 5,00

Curva Nord - € 10,00

Ridotto (donne; bambini da 15 a 18 anni; over 65) € 5,00

I biglietti sono acquistabili in prevendita fino a domenica alle ore 13:00 presso il Campobasso Store di Corso Vittorio Emanuele e presso il botteghino dello stadio prima della partita.

N.B. I bambini fino a 14 anni entrano gratis: ogni bambino deve essere munito di carta d’identità e accompagnato da un adulto.