La Ro.Ce. punta forte sul campionato, arriva Spadafora

E' un nome di grido quello di Manuel Spadafora, attaccante classe '94 ultimo colpo in ordine di arrivo della Romentinese e Cerano. La punta abruzzese arriva dai piacentini del Nibbiano & Valtidone dove l'attaccante era approdato nel luglio di quest'anno dopo l'esperienza con la casacca del Cattolica.

Attaccante giramondo con grande esperienza in Serie D dove annovera oltre 100 presenze condite da una trentina di reti, Spadafora è cresciuto nel settore giovanile del Pescara collezionando qualche decina di presenze anche tra i professionisti, in Serie C. Sempre sul palcoscenico della Serie D Spadafora ha indossato per uno spezzone della stagione 2016-17 anche la maglietta del Verbania, una delle tante destinazioni della carriera di globetrotter della punta che ha giocato anche con Rieti, Riccione, Ischia, Savona, Bassano, Virtus Castelfranco, Bra, Pro Dronero e San Marino.

Con il suo arrivo l'attacco della Ro.Ce., già tra i migliori della categoria potendo contare anche sull'attuale capocannoniere del girone Niccolò Colombo, assume proporzioni cosmiche e iscrive il nome dei novaresi del presidente Presta tra quelli delle favorite alla vittoria finale del girone A dell'Eccellenza piemontese.