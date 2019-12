Catania, Lucarelli: "Contro il Catanzaro per passare il turno"

Il Catania affronterà mercoledì alle ore 17:30, per i quarti di finale di Coppa Italia Lega Pro, il Catanzaro. I rossazzurri hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale in cinque occasioni: nel 1975, nel 1990, nel 1999, nel 2001 e nel 2019. Prima del match, al sito ufficiale rossazzurro, interviene l'allenatore Cristiano Lucarelli: "Ho già espresso più volte il mio pensiero a proposito della Coppa Italia Serie C, che per una squadra nelle condizioni di classifica del Catania e del Catanzaro vale veramente tanto, considerando il beneficio in chiave playoff garantito dalla conquista del trofeo o dalla partecipazione alla finale. È un’occasione preziosa, per noi, e vogliamo provare a scrivere una pagina importante in un momento particolare di questa stagione problematica: si va in Calabria con lo spirito giusto ad affrontare una squadra costruita per vincere, degna delle primissime posizioni. Come e più di noi, anche i giallorossi hanno avuto però un inizio complicato e sono attardati in classifica. Il match giocato a metà novembre in campionato? In vista di domani importa poco, le gare ad eliminazione diretta hanno presupposti e sviluppi differenti sul piano dell’approccio e sotto l’aspetto tattico".

