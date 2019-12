Secondo: “Pesano gli errori arbitrali sul nostro percorso”

Non è certo contento della sconfitta ad Alessandria il presidente della Pro Vercelli Secondo per più di un motivo: “Il pareggio ci sarebbe stato stretto analizzando la partita, oltre ai due gol e ad un’altra occasione non abbiamo rischiato molto. Abbiamo fatto la partita, siamo stati sfortunati a colpire due pali, comunque dobbiamo riflettere sul doppio svantaggio anche se la prima rete era a mio avviso in fuorigioco come altri episodi negativi in questa fase di campionato.

Abbiamo perso tanti punti importanti per colpa di errori arbitrali, la prestazione c’è stata da parte dei ragazzi. Per una squadra che lotta per la salvezza il nostro bottino di punti non è male, non possiamo certo stare tranquilli e dobbiamo iniziare il girone di ritorno come abbiamo affrontato l’andata”.