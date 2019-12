Comi: “Dobbiamo migliorare l’approccio alla partita”

L’attaccante della Pro Vercelli Gianmario Comi commenta la sconfitta maturata dalle bianche casacche ad Alessandria: “Abbiamo avuto un approccio difficile al match e purtroppo ci capita spesso nelle ultime partite, dobbiamo con l’aiuto del mister migliorare sotto questo punto di vista.

Oggi non siamo riusciti ad aggiustare le partite come altre volte, c’è stata una grande reazione e il pareggio alla fine sarebbe stato il risultato più giusto. Stiamo lottando per la salvezza e dobbiamo avere la mentalità per questo obbiettivo, 23 punti sono una buona media ma c’è ancora tutto il ritorno da giocare”.