Juve Stabia, i goal di Forte pesano: la punta nella top 3 di Lega B

L'attaccante della Juve Stabia, con la doppietta al Chievo, è salito a quota 5 reti nella classifica stagionale dei marcatori

''Un attaccante arriverà'' disse il club manager della SS Juve Stabia Gianni Improta nel post-gara del ko interno contro il Pisa.

Un attaccante, di fatto, è arrivato; stiam parlando di Francesco Forte. L'attaccante romano classe 1993, già campione d'Italia con la Primavera dell'Inter, è arrivato alla corte di Fabio Caserta nell'ultimo giorno di mercato estivo in prestito dal Waasland-Beveren, club di Pro League. La Serie A belga.

Nella curiosa statistica pubblicata dalla Lega B, Forte è uno dei tre attaccanti più decisivi del campionato per quanto riguarda l'apporto reti-punti guadagnati dal proprio club: leader assoluto è il perugino Pietro Iemmello (20 punti su 23 per il Perugia, incide per 86,9% del dato complessivo biancorosso), al secondo posto Manuel Marras (6 punti su 11 del Livorno, incidenza del 54,5% sulle fortune amaranto), terzo posto invece per l'attaccante della Juve Stabia Francesco Forte che, con i suoi 5 goal all'attivo, ha fruttato per le vespe 9 punti su 17, pari al 52,9% dei punti totali.