F. Andria-Taranto: vietata la vendita dei biglietti ai tifosi ionici

Niente trasferta ad Andria per i sostenitori del Taranto.

La Fidelis Andria, tramite i propri canali social, ha comunicato quanto segue: "Con ordinanza del Prefetto di Barletta Andria Trani del 17 dicembre 2019, in occasione della gara prevista per domenica 22 dicembre alle ore 16 tra Fidelis Andria e Taranto, è fatto divieto alla società biancazzurra di vendere tagliandi di ingresso alla partita per i residenti della Provincia di Taranto".