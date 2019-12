La gallery di Novara-Siena targata IamCalcio

Quattro reti per abbattere un avversario, il Siena, che ancora non aveva conosciuto sconfitta in trasferta in questo campionato. Quattro reti per superarlo in classifica, unitamente alla Carrarese, per regalare agli appassionati del Novara Calcio un quarto posto col quale chiudere il girone d'andata. Quattro reti per la gente sugli spalti, quattro reti per la società e per la dirigenza. Quattro reti per Bianchi, per Bortolussi, ma soprattutto per Piscitella che ne aveva bisogno per coronare un ottimo girone d'andata personale.

Rivivi le emozioni di Novara-Siena con la gallery del nostro Cristiano Mazzi, per un Natale azzurro!