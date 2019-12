Da Verbania a Stresa, Corio ritrova Frino

E' indubbio che l'approdo a Stresa di Roberto Frino abbia spianato la strada anche all'arrivo di Michael Corio, giocatore centrale nella promozione in Serie D del Verbania che proprio Frino aveva guidato dalla panchina. Il neo tecnico borromaico nella sua nuova avventura in Eccellenza ha voluto fortemente un giocatore che conosce molto bene, per farne il cardine del nuovo centrocampo "blues" e lo stesso Corio non ha avuto difficoltà ad accettare una destinazione che chiudeva l'equivoco tattico sorto questa stagione in biancocerchiato, con il giocatore spesso messo ai margini e scivolato lontano dal terreno di gioco.

Non più giovanissimo, è un classe '87, Corio ha la giusta esperienza per prendere per mano il centrocampo della formazione lacuale dall'alto di tante stagioni giocate a buon livello in Eccellenza tra Saronno, Cairate, Pro Sesto, Legnano, Verbano, Borgomanero e Biellese. “Arrivo in una squadra forte - dice il giocatore - la rosa è competitiva e ritrovo anche l’allenatore con il quale lo scorso anno ho vinto il campionato. Inoltre sono davvero entusiasta di essere qui, anche perché lo Stresa dal primo giorno mediante il DS Biscuola, ha manifestato un interesse forte e continuo nei miei confronti. Sono contento e spero di riuscire a dare il mio apporto al raggiungimento dell’obiettivo stagionale manifestato da questa società”.