Catania, domenica 22 corteo di protesta dei tifosi

Scendere in strada per continuare a esistere. I tifosi del Catania sono pronti a scendere in strada per un corteo di protesta con cui chiedere chiarezza sul futuro del club etneo, chiamando a raccolta tutti i tifosi.

Questo il comunicato diffuso dalla tifoseria e rilanciato sui social e dalle testate locali: “Domenica 22 ore 11, il corteo partirà da piazza S. Maria di Gesù per concludersi a piazza Stesicoro. Nessuno deleghi ai soliti noti, nessuno si senta escluso. Dobbiamo esserci tutti. Chi rimane a casa ha già accettato il patto verso il declino e la conseguente scomparsa. Vendere il Catania per continuare una Storia, la nostra Storia. Facciamo sentire alta, nobile e fiera la nostra voce, la voce del Catania 1946. Vogliamo continuare a esistere! Liberate il calcio Catania!”.

