Liga, la notte del Clasico: dove vedere Barcellona-Real Madrid

E' la notte del Clasico! Evento più blindato che mai quello di questa sera, che vedrà Barcellona e Real Madrid contendersi il primo posto in Classifica della Liga spagnola (entrambe le squadre hanno 35 punti).

Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, a partire dalle ore 20.00 (italiane) di questa sera.

Il Barcellona dovrebbe scendere in campo con la seguente formazione: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.

Il Real Madrid dovrebbe rispondere con: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco; Bale, Benzema.

Il Barcellona è reduce dal pareggio per 2 a 2 ottenuto in trasferta contro la Real Sociedad. Pareggio nel turno precedente anche per i Blancos, che sono stati fermati sull'1 a 1 dal Valencia.