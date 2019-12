Milan: cessioni necessarie per arrivare a Todibo del Barcellona

In attesa di capire come si concluderà la vicenda Ibrahimovic, il Milan è intenzionato a rinforzare il reparto difensivo della propria rosa dopo l'infortunio occorso a Leo Duarte.

Il nome più caldo è quello del giovane difensore diciannovenne Jean-Clair Todibo, ammirato nel match di Champions League contro l'Inter. Il Barcellona non dovrebbe scendere sotto i 30 milioni di euro per cedere il proprio (presunto) gioiello, motivo per cui il Milan si vede costretto a cedere almeno un elemento importante della rosa, per formulare un'offerta degna di tale nome al club blaugrana.

Tra i nomi dati in partenza, Ricardo Rodriguez, Kessie e Suso (quest'ultimo colpito da un'altra assordante bordata di fischi a S. Siro nell'ultimo match di campionato pareggiato 0 a 0 contro il Sassuolo).

Il Milan, dopo aver conquistato 7 punti nelle ultime 3 giornate di Campionato, occupa il 10° posto in Serie A, grazie ai 21 punti conquistati in 16 partite.