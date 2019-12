Foggia decimato: due turni a Viscomi, uno a Di Masi, Salvi e Corda-Cau

Non arrivano buone notizie per il Foggia dal comunicato del Giudice Sportivo. I rossoneri dopo la trasferta di Francavilla, dovranno rinunciare a Viscomi, Di Masi, Salvi e al duo Corda-Cau.

Per Viscomi sono due le giornate di squalifica "Per avere - si legge - colpito un calciatore avversario con un calcio alla schiena". Una giornata invece per Corda "Per essere entrato sul terreno di gioco invitando i propri calciatori a ritardare la ripresa del gioco" e Cau "Per avere fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e rivolto espressioni minacciose all'indirizzo di un calciatore avversario".

Una giornata di squalifica anche per Salvi e Di Masi per aver collezionato la quinta ammonizione. Dunque per il match casalingo contro il Gladiator i rossoneri dovranno fare a meno di tre calciatori e dei due allenatori in panchina.

Entra nel nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato: https://chat.whatsapp.com/IRu6Y35DTMY7GdV9rTCdDm