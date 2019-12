Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 18 dicembre 2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 RECANATESE A.S.D.

Per indebita presenza nel corso del primo tempo, di persona non autorizzata né identificata ma chiaramente riconducibile alla società, che si rivolgeva con atteggiamento provocatorio all'allenatore della società avversaria.

Euro 200,00 VASTOGIRARDI

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FARINA FRANCESCO (VASTOGIRARDI

Per essere uscito dall'area tecnica e aver rivolto espressioni gravemente irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato. ( R A - R AA )

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

INCOCCIATI GIUSEPPE (ATLETICO TERME FIUGGI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RULLO ERMINIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

Per essere, giocatore in panchina, uscito dall'area tecnica di circa 3 metri e avere protestato nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MENNA DAMIANO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

PEJIC JURO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

CISSE PAPIS EL BACHIR (PINETO CALCIO)

PERA MANUEL (RECANATESE A.S.D.)

PETTRONE MARCO (VASTOGIRARDI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

FABRIANI CRISTIAN (CITTA' DI CAMPOBASSO)

DE LUCIA UMBERTO (JESINA CALCIO SRL)

LABORIE PIERRE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

GENTILE VINCENZO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

VISCOVICH GERONIMO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MAIO FRANCESCO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

MINACORI CALOGERO MANUEL (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BARLAFANTE FEDERICO (REAL GIULIANOVA)

GIORGI LORENZO (VASTESE CALCIO 1902)

KYEREMATENG GIOVANNI (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

CANCELLI NICOLO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

CRUZ PEREIRA SERGIO (JESINA CALCIO SRL)

ERRICO SIMONE (JESINA CALCIO SRL)

LEONETTI VITO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

DIARRA BOUBACAR (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

ZACCONE LORENZO (ATLETICO TERME FIUGGI)

TRADITI LORIS (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

BACIGALUPO ANDREA (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

RICCI DANIELE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

TENKORANG JOSIAH (CITTA' DI CAMPOBASSO)

VILLANOVA MARCO (JESINA CALCIO SRL)

TRILLINI MASSIMILIANO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

BALDUCCI LUCA (REAL GIULIANOVA)

ESPOSITO ADRIANO SERGIO (RECANATESE A.S.D.)

ALONZI FEDERICO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

FANTAUZZI GIACOMO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

PERNA VINCENZO (JESINA CALCIO SRL)

FERRANTE EDOARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

LATTANZI ELIA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

OMICCIOLI ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

BERNARDI TOMMASO LEON (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

SOM THOMAS FABRICE (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

PALESTINI RICCARDO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

PUGLIELLI JACOPO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

RABBENI LUCIANO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

LA BARBA EDOARDO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

MARANI RICCARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

NICOLAO GIUSEPPE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

CASTIGLIA IVAN (REAL GIULIANOVA)

SANTARELLI EDOARDO (RECANATESE A.S.D.)

GASPERONI MATTIA (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

PERRINO GIUSEPPE (VASTOGIRARDI)