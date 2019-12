CATANIA IN SEMIFINALE! Biagianti stende il Catanzaro!

Dopo il Potenza anche il Catanzaro. Il Catania formato Coppa c'è e sbanca il Ceravolo. Partita vibrante, maschia, con tanti errori da una parte e dall'altra. La posta in palio è altissima e alla fine decide un episodio, una palla sporca: il gol del capitano Biagianti su azione di calcio di punizione! Il Catania affronterà la Ternana in semifinale (andata il 29 gennaio, ritorno il 12 febbraio).

CATANZARO-CATANIA 0-1

CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro, Riggio, Martinelli, Favalli (79' Di Livio), Nicoletti, Maita, Tascone (79' Urso), De Risio (62' Giannone), Statella, Fischnaller, Kanoute (62' Bianchimano). A disp.: Adamonis, Elizalde, Signorini, Bayeye, Mittica, Casoli, Mangni. All. Grassadonia.

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Esposito, Silvestri, Pinto; Dall’Oglio (46' Biagianti), Rizzo; Biondi (64' Sarno), Mazzarani (82' Llama), Di Molfetta (80' Marchese); Curiale (63' Catania). A disp.: Furlan, Noce, Fornito, Barisic, Carboni. All. Lucarelli

ARBITRO: Miele di Nola (Vettorel-Bocca).

MARCATORI: 77' Biagianti

NOTE: Ammoniti: Silvestri, Dall'Oglio (CT), De Risio, Martinelli, Fischnaller, Riggio (CZ)

CRONACA DELLA GARA

17.20 Le formazioni ufficiali: 3-5-2 per il Catanzaro con Fischnaller e Kanoute coppia d'attacco. 4-2-3-1 per il Catania con Biondi, Mazzarani e Di Molfetta alle spalle di Curiale centravanti.

17.28 Formazioni sul terreno di gioco. Tra pochi istanti l'inizio del primo tempo!

PRIMO TEMPO

1' Si parte!

3' Subito Catanzaro in avanti, il Catania si difende con ordine.

9' Dall'Oglio prova l'inserimento su calcio di punizione, ma il centrocampista non riesce ad impattare bene di testa, palla fuori.

18' CURIALE! L'attaccante corre sul filo del fuorigioco poi con il mancino impegna Di Gennaro che respinge sul primo palo.

19' Cross di Maita per Fischnaller, ma Esposito di testa evita il peggio e mette in calcio d'angolo.

21' Cross di Pinto e colpo di testa di Biondi, sul fondo. Il Catania sale di tono dopo un inizio più pimpante del Catanzaro.

23' MAZZARANI! Destro a giro su calcio di punizione del numero 32, palla deviata che sfila di poco a lato!

28' GOL ANNULLATO AL CATANZARO! Fallo in attacco del Catanzaro, la rete di Kanoute non è convalidata. Pericolo scampato per il Catania.

29' FISCHNALLER! Tiro dalla distanza dell'attaccante, palla che sfiora il palo alla sinistra di Martinez!

33' PINTO! Il Catania spinge con l'esterno, ma il passaggio per Curiale viene intercettato dalla difesa del Catanzaro!

35' Calapai precede Favalli sul traversone basso di Tascone.

38' MAZZARANI! Colpo di testa del numero 32, palla che finisce alta sopra la traversa.

42' CURIALE! Un altro cross di Pinto dalla sinistra, girata dell'attaccante che però finisce a lato.

FINE PRIMO TEMPO! Finisce la prima frazione di gioco. Il Catanzaro e il Catania pareggiano, fin qui, per 0-0. Gara equilibrata, ma non molto spettacolare.

SECONDO TEMPO

46' Si riparte!

46' Entra Biagianti, esce Dall'Oglio.

48' TASCONE! Destro smorzato del centrocampista, palla che sfila a lato.

51' Ammonito De Risio.

54' RIZZO! Ci prova il Catania, ma il tiro del centrocampista termina a lato. C'è stata una deviazione, dunque, sarà corner.

58' CURIALE! Prova a farsi largo l'attaccante, ma poi sbaglia completamente la conclusione, palla fuori.

63' Per il Catania entrano Catania e Sarno, escono Curiale e Biondi.

72' Succede poco in questa fase, confusione negli ultimi 20 metri.

75' GOOOOOOOL CATANIA!!! SEGNA BIAGIANTI! Punizione da sinistra, furioso batti e ribatti a ridosso della linea giallorossa e freddo inserimento di Capitan Biagianti, alla prima rete stagionale!

85' Il Catania si difende con ardore, il Catanzaro attacca.

FINALE! Il Catania vince e si qualifica per la semifinale! Giocherà contro la Ternana!

