Giudice Sportivo, Farina e quattro calciatori salteranno il derby

Brutte notizie per Campobasso e Vastogirardi dal comunicato del Giudice Sportivo. Cudini nel derby di domenica dovrà ridisegnare la difesa vista la squalifica di Damiano Menna e Cristian Fabriani. Il primo, espulso domenica a Jesi per doppia ammonizione, il secondo per recidività essendo giunto al quinto cartellino giallo della stagione.

Ancora peggio è capitato agli alto molisani che dovranno rinunciare anche all’allenatore Francesco Farina, squalificato per due giornate oltre ai calciatori Marco Pettrone, doppio giallo, e Vincenzo Gentile per aver raggiunto la quinta infrazione.

Davvero un peccato, soprattutto per Farina, amatissimo dai sostenitori rossoblù, che dovrà assistere la partita dalla tribuna.

LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO