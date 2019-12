Catania, il patron dell'Atalanta in agguato? La situazione

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, interessato al Catania? La notizia, rilanciata da alcuni media di Bergamo, però, non sembra avere riscontri, per il momento anche se all'imprenditore potrebbe far gola il centro sportivo rossazzurro di Torre del Grifo. In base a quanto raccolto da IAM Calcio Catania da parte bergamasca la voce circolata è "assolutamente smentita".

Quello che è certo è che il patron del club siciliano Nino Pulvirenti con il legale del club Giuseppe Gitto ha avviato alcuni colloqui tra Milano e Roma per il futuro della società. Rimane sullo sfondo, secondo altre indiscrezioni, l'interesse di una cordata di imprenditori italo-americani