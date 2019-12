Grumentum, squalificati il presidente Petragia, Carrieri e Agresta

Il Giudice Sportivo ha fermato tre tesserati del Grumentum Val d'Agri. Il presidente Antonio Petraglia è stato inibito fino al primo gennaio 2020 "per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di Gara, allontanato". Il difensore Gaetano Carrieri per la seguente motivazione: "Calciatore in panchina, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva espressioni offensive e intimidatorie nei confronti del Direttore di Gara tentando di raggiungerlo fisicamente senza tuttavia riuscirci" come da Rapporti dell'arbitro e del suo assistente. Il centrocampista Francesco Agresta squalificato invece "per una gara per doppia ammonizione".

SETTORE OSPITI TEMPORANEAMENTE CHIUSO - Richiamata la nota a firma del responsabile dell’ufficio tecnico, ing. Dammiano Giovanni , prot.16328/2019, al fine di ultimare i lavori in corso, ci sarà la chiusura temporanea del settore destinato alla tifoseria ospite del "Francesco Sanchirico" di Villa D’Agri.