UFFICIALE - F. Andria: tesserato il difensore Lanzolla

Accordo raggiunto nel pomeriggio tra Fidelis Andria e Nicola Lanzolla che sarà sin da subito a disposizione del tecnico Giancarlo Favarin.

Il difensore trentenne vanta una lunga esperienza tra Serie C e Serie D e nelle ultime due stagioni ha militato con la maglia del Taranto, società da cui proviene in maglia biancazzurra. Oltre 200 le presenze del difensore centrale in carriera con diverse maglie tra cui Monopoli, Nardò, Bisceglie, Gravina e proprio Taranto dove lo scorso anno ha siglato anche due reti. Un benvenuto da tutta la Fidelis a Nicola