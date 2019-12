Sono dieci i giocatori squalificati dal giudice sportivo per quanto riguarda il girone A di serie C, due assenze per Giana e Como nel prossimo turno.

2 giornate

Remedi (Giana)

1 giornata

Pirola (Giana), Clemenza (Juventus U23), Cosenza (Alessandria), Belloni (Arezzo), Bernardini (Pontedera), Bovolon, Raggio Garibaldi (Como), Muroni (Olbia), Schiavon (Pro Vercelli)