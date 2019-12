Catania, foto di gruppo dopo la vittoria!

Il Catania vince 1-0 contro il Catanzaro e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia Serie C. I rossazzurri vincono grazie alla rete di Biagianti. La squadra di Lucarelli affronterà la Ternana in un doppio confronto (andata il 29 gennaio, ritorno il 12 febbraio). A fine gara, negli spogliatoi, grande gioia per la formazione siciliana così come testimonia Cristian Llama con una foto postata sul proprio profilo Instagram. Sul noto social network anche il capitano e match winner Marco Biagianti festeggia il successo: gol con dedica speciale, alla figlioletta Marta Zoe che ha compiuto da poco gli anni.

