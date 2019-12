Catania, Lucarelli: "Contenti dell'impresa" [VIDEO]

Il Catania vince 1-0 contro il Catanzaro. A fine gara, in sala stampa, interviene l'allenatore dei rossazzurri, Cristiano Lucarelli. Queste le sue parole: "Vincere a Catanzaro non è mai facile. Siamo contenti dell’impresa. A questo punto cercheremo di arrivare in fondo. Mi auguro che entrambe possiamo risalire e sperare in un rallentamento di quelle davanti. Aver visto sette tifosi è stato un successo, visto che nelle ultime partite non ne avevamo. Non fa piacere a nessuno giocare senza tifosi. Gli dedichiamo questa vittoria, speriamo di far conto anche su di loro che sono sempre stati il dodicesimo uomo in campo. Sul futuro? Si parla sempre di acquirenti, di cordate, poi all'improvviso ci si rende conto del campo".

