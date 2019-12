Catania in vendita, sono giorni caldi. Le ultime

Il Catania è in vendita. Su questo ci sono pochi dubbi. Il patron Nino Pulvirenti, considerata la situazione difficile delle proprie aziende, ha deciso di vendere il club rossazzurro.

Come già scritto ieri da IAM Calcio Catania sarebbero due le cordate, al momento, in lizza per l'acquisizione della società: da una parte ci sarebbe una cordata di imprenditori locali con agganci anche a livello italo-americano (e su cui aleggia la presenza di Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, a cui farebbe gola il centro sportivo di Torre del Grifo) dall'altra, invece, ci sarebbero altri imprenditori locali che potrebbero battere nel tempo l'altra cordata e, come segnala La Sicilia, mettere nero su bianco già a fine dicembre.

Cosa accadrà, però, è ancora presto per dirlo. In ogni caso Pulvirenti ha garantito che il Catania ha la forza per chiudere il campionato anche se i nuovi gruppi non volessero acquistare subito il club.

