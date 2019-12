Juve Stabia, Santo Stefano allo 'Zini' di Cremona: info tickets ospiti

Per l'ostico match di Santo Stefano contro la Cremonese servirà tutto l'aiuto possibile da parte della torcida gialloblè

La S.S. Juve Stabia rende noto che sono disponibili da domani, giovedì 19 Dicembre 2019, senza obbligo di carte di fidelizzazione, i tagliandi di ingresso del Settore Ospiti dello Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, per assistere all'incontro Cremonese - Juve Stabia, in programma Giovedì 26 Dicembre 2019 alle ore 15.00 e valevole per la 18^ giornata di andata del campionato di Serie BKT.

I biglietti saranno in vendita al prezzo di € 15,00, € 10,00 per ragazzi/e dai 14 anni compiuti ai 18 non compiuti alla data della gara. € 5,00 ragazzi/e dai 4 anni compiuti ai 14 non compiuti alla data della gara. Per i bambini fino ai 4 anni non compiuti è previsto l'ingresso gratuito, occorre esibire all'atto dell’accesso un documento o tessera sanitaria del bambino.

La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19 di Mercoledì 25 Dicembre 2019, tramite il circuito Ticketone ed acquistabili presso i seguenti punti vendita:

- Tabaccheria Muratori, sita a Castellammare di Stabia in Via Napoli 229;

- Tabaccheria Fiorentino, sita a Castellammare di Stabia in via Plinio 17;

- Tabaccheria Cascone, sita a Santa Maria la Carità in via Petraro 397.

Prevista anche la vendita online sul portale TicketOne.