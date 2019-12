Colpo del Portici, un top player a centrocampo: firma Ruggiero

La SSD Portici rende noto a tutti i tifosi e agli organi di stampa, di aver tesserato nella giornata odierna, il calciatore Giuseppe Ruggiero.

Centrocampista, classe 1993, cresciuto nelle giovanili della Juventus, si affaccia al mondo del calcio professionistico nel 2014 tra le file della Pro Vercelli a 20 anni. Successivamente ha disputato i campionati con Ascoli e Cuneo, sempre in Serie C, oltre ad una parentesi con il Nova Gorica in Serie A slovena. Lo scorso anno con la Nocerina, ha siglato 11 centri in 28 partite, vincendo il premio come “Miglior centrocampista nella top 11” votata dagli allenatori, in occasione del Galà AIC Campania.

La società e tutto l'apparato dirigenziale fanno un grande in bocca al lupo al neo acquisto Porticese.