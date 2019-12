Milan, tentativo per la giovane stella Erling Braut Haaland

Gli occhi di tutta Europa sono puntati sul giovane attaccante del Salisburgo (Bundesliga) Erling Haaland. Classe '00 (19 anni), nato a Leeds, in Inghilterra, di nazionalità norvegese, Halland ha già collezionato 22 presenze segnando 28 gol e siglando 7 assist (14 presenze in Bundesliga con 16 gol, 6 presenze in Champions League con 8 gol all'attivo ed un assist).

Il contratto che lega Haaland al Salisburgo presenta una clausola di appena 30 milioni di euro, nulla nel calcio moderno, considerato quanto ha già mostrato di saper fare in campo. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Paolo Maldini e Zvonimir Boban avrebbero già presentato un'offerta quinquennale da 5,5 milioni di euro al procuratore di Haaland, Mino Raiola.