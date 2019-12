Fiorentina, Montella: "Ci manca la vittoria, ma abbiamo fiducia"

Alla vigilia del 17° turno di Serie A che vedrà la Fiorentina ospitare la Roma al Franchi, è intervenuto ai microfoni Vincenzo Montella, in occasione della conferenza di rito alla vigilia del match.

"La vittoria ci manca e mi manca. Soprattutto per la classifica. Ma il morale è migliorato dopo la sfida con l'Inter. Affrontare la Roma non è certo facile, ma con le big abbiamo sempre fatto gara pari", esordisce il tecnico viola.

"Il fatto di essere per voi il capro espiatorio mi sta gasando, e forse grazie a questo rendo anche di più. Speriamo di mangiare il panettone... che mangerò ugualmente perché mi piace!", scherza l'allenatore. "Chiesa non si è allenatore per via della botta al piede presa contro l'Inter, vedremo se questa sera riuscirà a partecipare alla rifinitura".

La Fiorentina occupa il 14° posto in Classifica, con 17 punti conquistati in 16 giornate. Il terzultimo posto dista 4 punti. L'ultima casella utile da occupare per entrare in Europa League è lontana 11 punti (Atalanta, 28 punti).