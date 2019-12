Juve Stabia, Addae: ''La squadra prima di tutto''

Bright Addae è stato il calciatore che, con il suo goal, ha dato inizio alla rimonta della Juve Stabia in casa del ChievoVerona

Il centrocampista ghanese Bright Addae, di ritorno dalla squalifica, è stato uno degli uomini che ha dato inizio al ribaltone della Juve Stabia del 'Bentegodi' grazie alla sua inzuccata, valsa il momentaneo 2-1.

Il mediano delle vespe ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

''A Verona una vittoria importante in quanto tutti sapevamo che una partita del genere poteva nascondere delle insidie.

Nel periodo in cui sono stato fermo non ho mai smesso di pensare alla squadra, alle difficoltà che stiamo vivendo e al fatto che dobbiamo affrontare le gare con la giusta mentalità per tirarci fuori dalla situazione di classifica in cui ci troviamo. Nel primo tempo di Verona è stata dura: sotto di due reti, siamo rientrati negli spogliatoi ed abbiamo parlato tra di noi. Al rientro sul terreno di gioco abbiamo messo in campo un po' di grinta ed abbiamo vinto la partita.

Il Venezia è una bella squadra, bisognerà affrontare la gara con la giusta mentalità''.