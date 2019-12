UFFICIALE - Cipolletta è un nuovo difensore del Foggia

Nuovo rinforzo per il Foggia. A rimpolpare la difesa rossonera arriva Ciro Cipolletta.

Il centrale classe 1996 arriva dalla Fidelis Andria, squadra in cui ha militato nelle ultime due stagioni, ma non è nuovo dalle parti della Capitanata. Per lui infatti in curriculum figurano esperienze in D sia con il San Severo che con la Madrepietra Daunia.

Questo il comunicato dei rossoneri:

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver provveduto all’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ciro Cipolletta.

Corazziere di 1.95 cm, il 23enne difensore di Torre del Greco vanta già nel suo personale curriculum circa 100 presenze nel campionato di Serie D comprese quelle con la Fidelis Andria, club dal quale si è svincolato qualche giorno fa dopo una stagione e mezza, dove ha anche indossato la fascia di capitano.

“Sono molto felice della scelta fatta – afferma il neo difensore rossonero – Foggia è una piazza che ha visto il calcio vero, è una di quelle occasioni imperdibili per un calciatore, qui si vive di calcio tutta la settimana, c’è un tifo passionale, straordinario ed uno stadio glorioso. Il mister è tosto, davvero preparato, è uno che non lascia nulla al caso. Sono a sua disposizione e non vedo l’ora di dare una mano ai miei nuovi compagni”.

“Ciro è un difensore pronto, forte e con tanta personalità – afferma il DS rossonero Riccardo Di Bari – che va a rinforzare un reparto già ben fornito ma che necessitava di un ulteriore rinforzo, per esser ancor più competitivo. Nonostante la sua giovane età, ha già accumulato tanta esperienza in categoria, l’anno scorso è stato il capitano dell’Andria a soli 22 anni, non è poco. Sono certo che darà un grosso supporto alla squadra”.Cipolletta vestirà la maglia numero 55.

