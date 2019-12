Coppa Italia, Giudice Sportivo: buone notizie per Camorani e Cordone

Non ci sono squalificati per le due finaliste di Coppa Italia Acli Campodipietra e Tre Pini Matese. E’ quanto emerge dalle decisioni del Giudice Sportivo Antonio Persichillo in riferimento alle gare di ritorno delle semifinali giocate ieri. Per la finalissima del 2 febbraio 2020 i due allenatori Camorani e Cordone avranno tutti i giocatori a disposizione.

Le decisioie del Giudice Sportivo:

GARE DEL 18/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

Velardi Enrico(U.S. Venafro) (suppl. rapp. a.a.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Mancino Stefano(Real Guglionesi)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

Carovilla Severo (Real Guglionesi)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

Ferrante Luca (Tre Pini Matese)

Langellotti Alessio (Tre Pini Matese)

Napolitano Giuseppe (Tre Pini Matese)

Riccio Antonio (Tre Pini Matese)

Cipriano Pierluigi (U.S. Venafro)

Di Pinto Giuseppe (U.S. Venafro)

Fascia Fabrizio (U.S. Venafro)

Quaranta Roberto (U.S. Venafro)

Velardi Enrico (U.S. Venafro)