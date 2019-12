Coppa Piemonte Eccellenza, il Baveno conquista la finale

Basta un gol nel finale al Città di Baveno per avere la meglio sugli alessandrini dell'HSL Derthona, che mancano la loro terza finale consecutiva dopo quelle ottenute e vinte in Prima categoria e Promozione, e regalarsi la finale contro i torinesi del Chisola che attendevano la sfidante dopo aver ribaltato l'esito della semifinale con il Pinerolo, persa all'andata per 1-0 ma trasformata in trionfo nel ritorno con la seconda rete arrivata nei supplementari (l'ex Verbania e Stresa Constantin ha aperto le marcature, chiuse da Rizq all'overtime).

Di Romano il gol che ha fatto esplodere il "Galli" e ha regalato al Baveno un obiettivo di prestigio in una stagione tribolata per la formazione di Rino Molle, che sta zoppicando in campionato invischiato nella lotta per evitare di scivolare nel gruppetto che si giocheranno i playout per restare in categoria. A tempo praticamente scaduto il Baveno ha anche sciupato un calcio di rigore con Salzano, dopo che lo stesso attaccante - che già aveva confezionato l'assist per il gol vittoria - si era guadagnato il penalty.

Appuntamento presumibilmente a febbraio, data e teatro della finale devono ancora essere stabilite: quel che è certo è che il Baveno tornerà a giocarsi un trofeo che in passato l'ha spesso visto protagonista anche di tante sfortunate finali.

Il tabellone del cammino di Coppa Piemonte Eccellenza