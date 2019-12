Allievi ancora fermo ai box: ''Juve Stabia, sto tornando''

Le parole del difensore centrale ai canali ufficiali del club termale

Nicholas Allievi, giunto al suo terzo anno in maglia gialloblè, è uno degli elementi su cui la Juve Stabia punta maggiormente per quanto concerne la propria rosa.

Il ventisettenne difensore centrale, ex Feralpisalò, è stato per lungo tempo fermo ai box a causa di un grave infortunio patito la passata stagione; sebbene qualche acciacco ad inizio anno ne abbia rallentato il recupero (l'ultima recente apparizione nell'opaca prestazione di Chiavari della Juve Stabia contro la Virtus Entella ndr), Allievi punta a tornare in campo nel pieno della forma senza forzare necessariamente i tempi di recupero prestabiliti:

''Con il Chievo è stata una vittoria importantissima contro una squadra che punta a tornare in Serie A.

E' una vittoria che, soprattutto, ci dà morale e consapevolezza di essere una squadra importante che può fare risultato con tutti. L'infortunio più duro è ormai alle spalle ma ho avuto un problema muscolare che mi ha un po' frenato nelle ultime tre settimane. Spero di rientrare al più presto possibile in modo tale da poter dare una mano alla squadra. Alla sfida con il Venezia ci arriviamo con la consapevolezza di dover affrontare il match con la giusta mentalità, cercando di applicare il lavoro che stiamo svolgendo in settimana finalizzato esclusivamente alla conquista dei tre punti''.