Foggia, risolto il problema stadio. Raggiunto l'accordo Comune-Tucci

Problema risolto allo "Zaccheria". L'Amministrazione Comunale della città di Foggia ha raggiunto l'accordo economico con l'impresa Tucci, dopo che quest'ultima nella giornata di ieri aveva smantellato le recinzioni della struttura a causa dei pagamenti non pervenuti per i servizi offerti dall'inizio del campionato, mettendo a rischio le gare casalinghe dei satanelli.

Lo fa sapere la società rossonera con un comunicato:

"In seguito alla riunione tecnica svolta questa mattina alla presenza del sindaco Franco Landella, degli assessori Bove, Cangelli e del presidente del consiglio comunale Iaccarino, l’Amministrazione ha raggiunto l’accordo economico con l’impresa appaltatrice, finalizzato ad assicurare il montaggio delle recinzioni utilizzate nell’area dello Stadio Comunale “Pino Zaccheria”. Cosa che, di fatto, garantirà il regolare svolgimento delle gare interne della squadra rossonera fino al termine della corrente stagione sportiva.

In base a ciò, ci preme sottolineare che non era compito del Calcio Foggia 1920 dare “garanzie” in merito alla situazione venutasi a creare, così come smentiamo categoricamente pseudo “promesse di pagamento” fatte da dirigenti del club rossonero all’impresa incaricata dal Comune di Foggia, col quale vi erano degli accordi pregressi all’insediamento dell’attuale compagine societaria.

Ci vediamo domenica allo Zaccheria."

