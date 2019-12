Juve Stabia, Caserta: ''Anche col Venezia faremo di necessità virtù''

Il mister della Juve Stabia Fabio Caserta ha presentato il match di domani al 'Menti' contro il Venezia

Fabio Caserta, con la vittoria di Verona contro il Chievo, ha festeggiato la centesima panchina con la Juve Stabia.

Caserta, al suo terzo anno consecutivo alla guida della Juve Stabia, è arrivato alle falde del Faito quando era ancora un calciatore in attività; stiam parlando della stagione 2011/2012. A Castellammare ininterrottamente da ben 7 anni prima nelle vesti di calciatore, poi come vice allenatore ed infine come primo allenatore, Fabio Caserta ha vissuto il campionato cadetto con la Juve Stabia sia dentro che fuori il rettangolo verde di gioco.

Alla vigilia della delicata sfida del 'Menti' contro il Venezia, mister Caserta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in sede di conferenza:

''A Verona venivamo da una settimana non facile. La reazione della squadra nella ripresa ha permesso che festeggiassi nel migliore dei modi il traguardo delle cento panchine. Con l'infortunio di Adriano Mezavilla a Verona e con Allievi ancora fermo ai box, come abbiamo fatto in passato di necessità faremo virtù perchè tutti insieme dobbiamo stringere i denti e cercare un modo per superare questo momento complicato. Chi al posto di Calò squalificato? Giacomo è dall'anno scorso che sta facendo cose importanti, dopo un inizio complicato è venuto fuori alla grande nonostante le difficoltà della categoria. Ha qualche pausa di troppo durante la partita che per un centrocampista non va bene ma, piano piano, con il lavoro sta cercando di tirar fuori il meglio. Di Gennaro e Büchel non hanno ancora i 90' nelle gambe, vedremo domani. Büchel sta lavorando bene nonostante l'inattività, vogliamo utilizzarlo rispettando i tempi che il suo fisico necessita. Di Gennaro ha avuto qualche problemino fisico dopo la partita con la Salernitana. Valuterò in base al modo in cui deciderò di iniziare il match.

Degli indisponibili è inutile parlarne, comunque indisponibili per domani restano. Per affrontare la partita di domani servirà ripartire dal secondo tempo di Verona mettendoci però ancor più cattiveria. Il Venezia meglio fuori casa anzichè in casa, con ottimi elementi e che crea tante difficoltà. Bisognerà stare concentrati dal 1' al 95'. A Verona non abbiamo fatto niente, non basta ciò che abbiamo fatto. Dobbiamo dimostrare ancora tanto. Al di là dei singoli del Venezia, noi c'è bisogno che si pensi soltanto a noi stessi. Suciu è un ragazzo perbene, ho un bel ricordo di lui quell'anno nonostante finimmo con la retrocessione e domani lo saluterò con molto affetto. Anche Lupo e Montalto son passati da queste parti ma in periodi diversi, saluterò anche loro con affetto. Forte il terzo miglior attaccante del campionato secondo la Lega? Sono contento per il ragazzo ma, personalmente, di numeri e statistiche non me ne frega niente. Se ci esaltassimo ulteriormente per la vittoria di Verona commetteremmo un grave errore''.