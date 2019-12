Inter, Conte: "Chiudere in vetta per lanciare segnale importante"

Alla viglia di Inter-Genoa (partita che di disputerà sabato alle 18.00). Antonio Conte ha espresso un concetto chiaro e preciso in occasione della conferenza di rito: restare in vetta.

"Chiudere l'anno in vetta sarebbe un segnale molto importante per noi, per il gruppo e per tutto l'ambiente. Sarebbe fantastico riuscire a vincere domani, nonostante la situazione di emergenza che viviamo. Il Genoa ha bisogno di punti e viene da una gara persa in casa. Conosciamo il loro valore ma dobbiamo giocare con testa, cuore e gambe", dichiara il tecnico.

Con una partita in meno rispetto ai bianconeri (primi a 42 punti), l'Inter occupa la seconda posizione in classifica con 39 punti conquistati in 16 partite. Ben 32 i gol fatti, appena 14 quelli subiti (miglior difesa della Serie A).

Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, Sky Go e NOW TV.